KU Leuven en Harvard gieten droom van farao in nieuwe vorm

Brussel - Een ploeg Egyptologen van de faculteit Letteren van de KU Leuven werkt samen met een Amerikaanse curator aan een nieuw afgietsel van de Droomstèle bij de sfinx van het Egyptische Giza. Het afgietsel is bestemd voor het Semitic Museum van Harvard, klinkt het in een persbericht.

De granieten tablet vertelt het verhaal van een droom van farao Thoetmosis IV, die hij had toen hij op een warme dag even uitrustte in de schaduw van de befaamde sfinx op het Giza Plateau. Daarin belooft de god Harmachis de troon aan Thoetmosis, op voorwaarde dat hij de door zand bedolven sfinx zou uitgraven. Als kersverse farao liet Thoetmosis zijn verhaal in graniet vereeuwigen en plantte hij de Droomstèle tussen de poten van de sfinx in.

De originele stèle is daar vandaag nog te vinden, maar in de 19de eeuw werden er wel enkele kopieën gemaakt. Dergelijke gipsen afgietsels, waarvan ook de KU Leuven er een in haar bezit heeft, zijn belangrijk, omdat de originele stèle door de jaren heen is afgeschilferd. De 19de-eeuwse kopie is vandaag dan ook vollediger dan het origineel.

“Die wetenschappelijke waarde is ook het Harvard Semitic Museum niet ontgaan”, aldus de KU Leuven. Tot het einde van de maand is een van de curatoren van Harvard op bezoek in Leuven, waar in siliconen een nieuwe mal van de stèle zal worden gemaakt. Die zal de oversteek maken naar Boston, waar ze vervolgens een eigen kopie kunnen maken.

En ook de KU Leuven plukt de vruchten van de samenwerking, aldus Marleen De Meyer, postdoctoraal medewerker aan de Onderzoeksgroep Archeologie. “Met de mal maken we ook voor ons een nieuwe kopie van de stèle uit kunsthars. Dat is lichter en minder fragiel dan gips. Studenten die oefenen om hiëroglifische inscripties te documenteren en te tekenen, hoeven dan het fragiele origineel niet meer te belasten”, stelt ze. “Samen met Harvard werken we ook aan een virtual reality app. Daarmee zullen bezoekers vanuit Leuven en Harvard de stèle ook virtueel kunnen bezoeken op zijn oorspronkelijke locatie.”

