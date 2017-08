Oud-minister verdacht van witwaspraktijken

Serge Kubla (MR), ex-burgemees ter van Waterloo en gewezen Waals minister, wordt nu ook verdacht van witwaspraktijken. Dat meldt het weekblad Le Vif/L’express op zijn website. Twee jaar geleden zat Kubla al een tijdje in de cel op verdenking van corruptie.

Eind juni vonden bij Kubla en zijn familie nieuwe huiszoekingen plaats. Op het einde van zijn verhoor zou Kubla hebben moeten toegeven dat hij geld witgewassen heeft via een Zwitserse rekening.

Begin 2015 werd Kubla een tijdje opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Het gerecht verdacht hem van corruptie. De industriële groep Duferco zou geprobeerd hebben om hoge Congolese ambtenaren om te kopen om investeringen in de Congolese kansspelensector binnen te halen. Kubla zou daarbij als tussenpersoon hebben gehandeld.

Het gerecht voerde daarbij een onderzoek naar Socagexi Ltd, een schermvennootschap die Kubla oprichtte in Malta. Via die vennootschap factureerde Kubla kosten voor consultancy aan een entiteit van Duferco (het zou gaan om 260.000 euro per jaar sinds 2009). Kubla zou ook honderdduizenden euro’s in cash hebben afgehaald van een rekening van de Zwitserse private bank Pictet. Hij deed dat via een filiaal in Luxemburg.

Het federaal parket zei aan het weekblad dat er eind juni onderzoeksdaden zijn gesteld. Kubla is in verdenking gesteld voor witwaspraktijken en is onder voorwaarden vrijgelaten.