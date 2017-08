Albert Heijn krijgt ‘Liegbeest’-award voor misleidende reclame

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn is met de award van 'Liegebeest 2017' gaan lopen, maar of ze daar echt blij mee zijn is nog maar de vraag. Zowat 7.500 stemmers vonden dat zij de consumenten dit jaar het ergst hebben misleid als het over dierenwelzijn gaat. De aanleiding is een artikel over serranoham in hun magazine Allerhande.

Albert Heijn publiceerde dit jaar in Allerhande een artikel over serranoham. Daarbij stonden enkele foto's waaronder een van hammen die aan het drogen waren en eentje van varkens in de weide. Alleen bleken die varkens in de realiteit helemaal niet vrolijk rond te grazen. "In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok in hun eigen stront'', klinkt het bij Wakker Dier, de organisatie die de Liegebeest-award uitreikt. Het leverde hen prompt een nominatie op.

En nog was alle ellende voor Albert Heijn niet voorbij. Ze werden ook nog eens genomineerd omdat ze kweekzalm in een reclame 'very happy fish' hadden genoemd. Volgens Wakker Dier wordt die vis net in propvolle netten gekweekt en zijn de diertjes dus allerminst 'happy'. Ook tonijnproducent Rio Mare en de zuivelbedrijven Friesche Vlag en Almhof stonden op de shortlist.

Praatjes en plaatjes

Merken met misleidende uitingen over dierenwelzijn maken misbruik van de goede bedoelingen van de consument, vindt Wakker Dier. “Hierdoor krijgen echt diervriendelijkere producten geen eerlijke kans. Helaas zetten producenten ons toch maar al te vaak op het verkeerde been met hun diervriendelijke praatjes en plaatjes”, zegt een woordvoerder.

Ondertussen heeft Albert Heijn in een uitzending van Jinek al toegegeven dat de foto van de loslopende varkentjes niet strookt met de realiteit, maar daarmee kon niet voorkomen worden dat de Liegebeest 2017 voortaan op hun schouw prijkt.