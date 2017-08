IN BEELD. Nieuw provinciehuis bereikt hoogste punt

Antwerpen 2018 - Het nieuwe provinciehuis van Antwerpen heeft zijn hoogste punt bereikt. Tijdens de laatste openwervendag in mei lokte het 57 meter hoge torengebouw zo’n 5.000 bezoekers.

Het dak is nog niet volledig klaar van het nieuw provinciehuis op de Koningin Elisabethlei, maar het hoogste punt is bereikt. Op maandag 28 augustus zetten aannemers Democo en Denys samen met gedeputeerde van de provincie Ludwig Caluwé een meiboom op de bouwwerf. Dat doen ze om de sterkte en stabiliteit van het gebouw te symboliseren maar ook om de arbeiders die er al bijna drie jaar aan het werk zijn, te bedanken.

Het gebouw is al opgetrokken tot de 14de verdieping. Het ondergronds gedeelte met het congrescentrum is volledig in ruwbouw afgewerkt. In het kantoorgebouw wordt er naarstig gewerkt aan de afwerking. De bibliotheek is al geplaatst en strekt zich uit op de 11de en 12de verdieping. De patio op de 14de verdieping laat de zon in het gebouw schijnen. In het najaar van 2018 nemen de provinciale ambtenaren hun intrek in het nieuwe provinciehuis.

Het provinciehuis verrijst op dezelfde locatie als het oude, dat moest wijken omdat het “tot op de draad versleten was” en het in stand houden en verwarmen dan ook handenvol geld kostte. Het ontwerp is van de hand van architect Xaveer De Geyter en valt vooral op door een zwenking die het 57 meter hoge torengebouw laat wegdraaien zodat er geen schaduw valt op de naastgelegen gebouwen en er minder zon maar meer noorderlicht binnenkomt op de grote open verdiepingen.