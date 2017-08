Ian Stannard blijft drie jaar langer bij Team Sky

Brussel - Ian Stannard heeft een nieuw contract voor drie seizoenen ondertekend bij Team Sky. Dat bericht de Britse topformatie woensdag op zijn website.

Momenteel is de Brit bezig aan zijn vierde Vuelta. “Dit seizoen heeft niet gebracht wat ik had gehoopt”, zegt hij. “De klassiekers waren een grote ontgoocheling. Ik hoopte veel beter te doen en dan miste ik ook nog de Tour door ziekte. Maar ik heb wat tijd vrij gehad, dat was fijn, en ik ben blij dat ik nu aan de Vuelta kan deelnemen. Ik wil hier een rol spelen. Het is een tijdje geleden dat ik hier geweest ben (2012) maar Froomey (Chris Froome) is een van de favorieten, dus dragen wij een grote verantwoordelijkheid.”