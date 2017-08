Circusdag rondt speelpleinwerking af

Ranst - Gemiddeld 155 kleuters en lagere schoolkinderen hebben zich een vakantie lang kunnen uitleven op het speelplein in de gemeentelijke school De Knipoog.

Zo’n 80 medewerkers hielpen alles in goede banen leiden. Eindverantwoordelijke Stefan Oorts is bijzonder tevreden dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Op de laatste dag was er nog een circusworkshop en een afsluitende voorstelling van Circus De Sven. Alle monitoren zaten ook aan tafel voor een laatste avondmaal. Op de foto zijn de leerlingen van het eerste en tweede laarjaar hun evenwichtsoefeningen aan het instuderen.