Prins William en Harry vertellen over het moment waarop ze te horen kregen dat hun moeder was verongelukt

Toen Diana twintig jaar geleden om het leven kwam in een auto-ongeluk in Parijs, was Engeland in diepe rouw ondergedompeld. Alleen ging die massahysterie volledig voorbij aan de toen nog jonge prinsen William en Harry. Ze werden door de Queen in bescherming genomen nadat hun vader hen het droeve nieuws was komen meedelen. Dat vertellen ze in een nieuwe documentaire van de BBC.

Prins William en Harry hebben in de nieuwe documentaire 'Diana, 7days' van de BBC uit de doeken gedaan hoe ze te horen kregen dat hun moeder was verongelukt en hoe ze daarna werden afgeschermd. "Toen het gebeurde, wou mijn grootmoeder haar twee kleinzonen beschermen, en mijn vader ook. Ze deed met opzet alle kranten weg en dergelijke zaken, dus er lag niets in huis en we wisten niet wat er zich allemaal afspeelde", vertelt William.

Terwijl duizenden mensen bloemen aan Buckingham Palace kwamen leggen om Diana te herdenken, zaten haar twee jongens ver weg van alles in Schotland. "We kregen privacy om te rouwen, onze gedachten bij elkaar te rapen en wat ruimte om alleen te zijn. We zijn daar dankbaar voor", klinkt het.

Charles vertelt het nieuws

De documentaire focust vooral op wat er gebeurde tijdens die zeven dagen na het fatale ongeluk. Eén ding dat duidelijk wordt uit de getuigenissen van William en Harry is dat het slechte nieuws hen werd verteld door hun vader. "Een van de moeilijkste dingen die je als ouder moet doen, is je kinderen vertellen dat hun andere ouder is overleden. Ik weet niet hoe je daarmee omgaat", zegt Harry. "Maar hij was er voor ons. Hij was de enige van de twee die nog overbleef en hij deed zijn best om er zeker van te zijn dat we beschermd werden en er voor ons werd gezorgd, maar ook hij ging door een periode van rouw."

Achter de kist

Toen het eenmaal tijd was voor de begrafenis had de koninklijke familie het besluit genomen dat William, toen 15, en Harry, toen 12, achter de kist van hun moeder zouden lopen. De grote massa die langs het parcours stond, was overweldigend, maar het was naar eigen zeggen het moeilijkste dat ze ooit deden. "Het was een heel lange en eenzame wandeltocht", herinnert William zich.

De documentaire wordt zondag uitgezonden op BBC One en is ook bij ons te bekijken.