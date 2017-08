Jason Derulo in maart in Antwerpse Lotto Arena

De Amerikaan Jason Derulo heeft een nieuwe wereldtournee aangekondigd. De zanger van onder meer megahits ‘Wiggle’ en ‘Swalla’ doet ook Antwerpen aan.

Op 2 maart 2018 staat Derulo met zijn ‘777 World Tour’ in de Lotto Arena. De hitmachine werkt momenteel aan een nieuw album, maar is nu vooral bekend omwille van ‘Swalla’. Die single van hem, Nicki Minaj en Ty Dolla, staat al achttien weken in de Belgische hitlijsten en telt al meer dan 385 miljoen plays op Spotify.

De laatste keer dat Jason Derulo in ons land was, dateert van februari 2016, toen hij een sterke show neerzette in Vorst Nationaal. Nu staat hij dus op 2 maart 2018 in de Lotto Arena in Antwerpen. De ticketverkoop start vrijdag 25 augustus om 10 uur. Meer informatie vindt u op deze website.