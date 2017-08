Liftende meisjes zwaargewond na crash: bestuurder pocht met ongeval op Facebook

Terwijl de politie gisteren met man en macht op zoek was naar de voortvluchtige chauffeur Pierre B. (18), pochte de jonge crimineel zelf op Facebook met wat hij had aangericht.

Kort na de middag deelde Pierre B. gisteren op zijn Facebookpagina een artikel over het ongeval dat hij maandagnacht in Oostende had veroorzaakt. Met daarbij een foto van het wrak waar hij zelf zonder veel erg is uitgestapt, maar waar zijn zwaargewonde passagiers in achterbleven.

Vrienden van de jongeman – die reeds een zwaar strafblad heeft – vroegen of hij “blij was” met wat hij had aangericht. Ze riepen hem ook op om zichzelf aan te geven bij de politie. Maar niets daarvan.

Toen er slechte reacties volgden, besloot Pierre B. het artikel gisteravond iets na 18 uur te verwijderen. De politie is op de hoogte gebracht van zijn Facebookactiviteiten. Of dat hielp om de voortvluchtige bestuurder te arresteren, was gisteravond onduidelijk.

Een andere foto die op Facebook circuleert, is een van Pierre B. met zijn twee kameraden Walid N. en Lufti C. in de wagen met “bestemming Oostende”, kort voordat het ongeval gebeurde. Walid N. is de passagier die eveneens zwaargewond raakte. C. zat op dat moment niet in de auto, maar hij is wel een vriend van Lara Blanchez uit Jemappes. Pierre B. en Walid N. hadden het meisje opgepikt in Oostende, nog voor ze de Vlaamse tienermeisjes een lift gaven. Lara Blanchez ligt ook met zware verwondingen in het ziekenhuis.