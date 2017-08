Swissport hervat werk op Zaventem: luchthaven raadt reizigers nog steeds enkel handbagage aan

Brussel - Bagageafhandelaar Swissport heeft woensdagochtend het werk terug hervat, maar de problemen zijn nog niet opgelost. “Wij raden aan om ook vandaag nog enkel handbagage mee te brengen”, zegt woordvoerster Florence Muls. “Er liggen nog 10.000 onbehandelde stukken ruimbagage te wachten.”

“We hebben de mensen kunnen overtuigen om het werk te hervatten”, zegt Kurt Callaerts van vakbond ACV Transcom. “Het is een heel verhitte discussie geweest. We hopen dat de directie van Swissport de afspraken zeer strikt zal naleven. In het verleden heeft de directie niet altijd even goed de sectorale cao’s gevolgd.”

“Reizigers moeten rekening houden met de impact van de staking en de opgelopen achterstand”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “We kampen nu met vertragingen van een halfuur tot een uur. Mogelijk zullen we nog vluchten moeten annuleren.” Reizigers kunnen best de website van de maatschappij in de gaten houden.

Wie absoluut ruimbagage wil inchecken, krijgt het advies om ook handbagage met het nodige minimum mee te nemen, aldus de woordvoerster. De luchthavenuitbater vraagt daarbij de afmetingsvoorschriften voor handbagage te respecteren, alsook de regels rond bijvoorbeeld vloeistoffen en gels.