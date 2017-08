Eindelijk nog eens een portie zomer: vandaag 30 graden

We hebben er even op moeten wachten, maar nu zijn de weersvoorspellingen ons gunstig gezind. De zomer kan opnieuw beginnen. De temperaturen lopen op tot 30 graden en ook in het weekend mogen we een warme periode verwachten.

Het wordt woensdag een warme en eerst nog vrij zonnige zomerdag. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en hier en daar kan een buitje vallen. Later in de Ardennen kunnen die buien wat actiever worden en is er kans op een donderslag. De maxima schommelen van 25 graden in de Ardennen tot 30 graden in de Kempen, zo meldt het KMI.

In de loop van dag komt er aan de kust een krachtige wind, met windstoten tot 50 kilometer per uur. ‘s Avonds en ‘s nachts wordt het rustig met opklaringen en wolkenvelden. Plaatselijk is er kans op vorming van nevel, bij minima tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 12 en 15 graden elders.

Donderdag wordt het nog vrij mooi met maxima tussen 20 en 24 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al zijn aan de kuststreek en later nabij de Nederlandse grens enkele buien mogelijk.

Aan het einde van de week en in het weekend wordt het weer onstabieler met een grotere kans op een bui of een onweer. Maar de warme temperaturen blijven met maxima van 23 tot 26 graden.