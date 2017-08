“Hogere verkeersbelasting door nieuwe uitstoot-test”

Een meer waarheidsgetrouwe berekening van de CO2-uitstoot van auto’s jaagt de verkeersbelasting omhoog, waarschuwt de VAB. Maar volgens minister Bart Tommelein is er ‘geen reden tot paniek’.

Wie de komende maanden een nieuwe auto koopt, zou weleens kunnen schrikken van de belastingen die hij ervoor moet betalen. De omvang daarvan is deels afhankelijk van het verbruik dat de wagen tijdens tests in de fabriek laat optekenen. Een nieuwe testprocedure waaraan alle nieuwe modellen die vanaf volgende maand op de markt komen, onderworpen zullen worden, belooft dat gemeten verbruik sterk te doen stijgen.

De huidige meetmethode is verouderd en geeft resultaten die bijna systematisch lager liggen dan het reële verbruik van de wagen in het verkeer. De nieuwe Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP) moet daaraan een einde maken (zie hiernaast). Voorlopig zal die alleen voor nieuwe modellen gebruikt worden, vanaf 1 september 2018 bij alle nieuwe wagens. Binnen de autosector wordt voorspeld dat het gemiddeld gemeten verbruik met vijftien tot vijfentwintig procent zal stijgen.

BIV bijna verdubbeld

Consumenten zullen zo meer vertrouwen kunnen hechten aan het normverbruik dat de autoconstructeur opgeeft, maar ze kunnen het ook voelen in hun portemonnee. Zowel de inschrijvingstaks voor auto’s (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting wordt immers voor een deel berekend op basis van de gemeten CO 2 -uitstoot. Een toename daarvan kan dus de belasting omhoog drijven.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) reageert met de mededeling dat ‘voorspellingen voorbarig zijn’. ‘Een algemene belastingverhoging is niet aan de orde. We onderzoeken de gevolgen van het nieuwe systeem nog volop. Er zijn nog geen beslissingen genomen. In de tussentijd blijven wij voor de berekening van de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting de resultaten van het huidige systeem gebruiken. Voorlopig blijft onze verkeersfiscaliteit dezelfde.’