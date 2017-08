Essen - In de Maststraat tussen de Moerkantsebaan en de Epicealaan vindt er op dinsdag 29 augustus en woensdag 30 augustus snoeiwerken met een hoogtewerker plaats.

Het verkeer zal moeten omrijden via de Moerkantsebaan, de Beukendreef en de Mastsraat of via de Epicealaan, de Heikantlaan en de Moerkantsebaan.

"Door de snoeiwerken zullen er takken op de rijbaan liggen", meldt de gemeente. "Daarom ook de omleiding."