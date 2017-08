Vijfde editie Rommelmarkt Essen Hoek

Essen - Haal uw oude rommel van zolder en schrijf je in voor de vijfde editie van de Hoekse Rommelmarkt op zondag 10 september tussen 8 en 16u.

Na het succes van vorige jaren, organiseert de werkgroep ‘Markten Hoek’ wederom een rommelmarkt op Hoek. In de omgeving van de kerk aan de Moerkantsebaan mag u uw spullen tentoonstellen of rond komen struinen op zoek naar allerlei leuke spulletjes.



Heb je nog (oude) spullen die je graag wilt verkopen? Aarzel dan niet en schrijf je voor 4 september 2017 in. Het inschrijfgeld van 2,50 eruo kanje de dag zelf voldoen.

Inschrijving kan via rommelmarkthoek@hotmail.com of via 0476.52.53.04.