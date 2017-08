Welkom in onze chaos: “De discussies worden even begraven, maar de problemen zijn niet opgelost”

Alweer heerste gisteren chaos op onze nationale luchthaven. Door een staking van de bagage-afhandelaars moesten veel passagiers zonder koffers reizen. In de vertrekhal zag je tientallen reizigers spullen uit hun bagage graaien en in hun handtas proppen. Kwestie van op vakantie toch enkele dagen netjes gekleed te lopen. Talloze vluchten hadden vertraging en aan de loopband stonden terugkerende reizigers te wachten op koffers die nooit kwamen.

Het zijn jammer genoeg vertrouwde taferelen op Brussels Airport. In twee jaar tijd hebben de bagageafhandelaars al acht keer het werk neergelegd, altijd met chaos en teleurgestelde reizigers tot gevolg. Altijd is het hetzelfde probleem: de werkdruk is te hoog en de verloning te laag. Altijd verwijten de vakbonden de directie een gebrek aan respect. Altijd zeggen de directies van Aviapartner en Swissport dat de vakbonden gewoon uit zijn op centen. Altijd wordt er dan hier of daar iets toegegeven of aangepast en beginnen de koffers weer over de transportbanden te rollen. Maar van een structurele oplossing voor de problemen met de bagageafhandeling op Zaventem is er tot nu toe niets in huis gekomen. De discussies worden even begraven, maar de problemen zijn niet opgelost. Als ook dit conflict vandaag of morgen van de baan is, kun je er donder op zeggen dat over enkele maanden opnieuw toeristen in de inkomhal in hun koffer zitten te graaien.

Het is onbegrijpelijk dat onze nationale luchthaven telkens weer het slachtoffer wordt van dergelijke sociale conflicten. Brussels Airport is een van de grootste werkgevers van dit land, de toegangspoort tot België voor miljoenen buitenlanders, kortom, het is ons visitekaartje voor de wereld. En het is een mooie, moderne luchthaven die op verbazingwekkende wijze de gruwelijke aanslag van 2016 heeft overleefd. Brussels Airport is iets om trots op te zijn. Waarom moeten deze sociale conflicten dan telkens weer het imago van de luchthaven en van het hele land aantasten? Waarom laten we deze conflicten altijd weer de werkgelegenheid van honderden mensen in gevaar brengen? Want welke maatschappij wil van Brussel blijven gebruikmaken, als ze niet kan rekenen op een vlekkeloze service voor haar klanten?

Het lijkt er nu op dat het stakers en vakbonden niet kan schelen wat er met de luchthaven gebeurt. Wat deze acties en discussies telkens weer uitstralen, is een gebrek aan engagement. En dat is triest.

Wat we nodig hebben is een crisismanager die vakbonden en directies samenbrengt en hen ertoe aanzet een langdurige vrede te sluiten, gebaseerd op een rechtvaardig en efficiënt arbeidsbeleid waar alle partijen zich goed bij voelen. Er moet een visie op lange termijn worden ontwikkeld, niet een die standhoudt tot de volgende staking.