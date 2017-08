App met gevaarlijke punten moet aantal jonge verkeersslachtoffers terugdringen

In enkele Antwerpse districten kunnen leerlingen en ouders veilige wandel- en fietsroutes en gevaarlijke punten aangeven via de applicatie Route2School. Het moet het aantal jonge verkeersslachtoffers terugdringen.

Volgens het verkeersveiligheidsrapport 2016 van de Antwerpse politie is september met 235 ongevallen de maand met de meeste verkeersslachtoffers in Antwerpen. Dat valt niet toevallig samen met de start van het nieuwe schooljaar. De talrijke werven in Antwerpen, zoals die op de Leien, maken de verkeerssituatie niet eenvoudiger, zeker niet voor jonge weggebruikers. De verkeersveiligheidscampagne richt zich dit jaar in Antwerpen dan ook op de kinderen in het verkeer.

Nieuw is Route2School, een project van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt en Abeona Consult. Deze mobiele applicatie werd al met succes getest in het district Antwerpen en zal dit najaar ook van toepassing zijn in Merksem, Ekeren en Wilrijk.

“Route2School is geen routeplanner”, zegt professor en projectleider Davy Janssens. “Leerlingen en ouders kunnen via deze applicatie wel aangeven welke straten veilig zijn voor kinderen om naar school te wandelen of te fietsen. Ze kunnen ook onveilige obstakels of verkeerssituaties doorgeven. Alle informatie die we van leerlingen en ouders krijgen, wordt samengebracht en op de kaart gezet.”

De leerlingen en de ouders kunnen dan via deze kaart hun route naar school uittekenen. Buiten Antwerpen werken ondertussen ook scholen in een dertigtal gemeenten met de mobiele applicatie Route2School.