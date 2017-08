Overrompeling op denkdag Ringland

Antwerpen / Antwerpen 2060 - De brainstormsessie van Ringland, in aanloop naar de Ringdagen, was een enorm succes. Maar liefst tweehonderd Antwerpenaren zakten dinsdagavond af naar het Koninklijk Atheneum in Antwerpen.

Alexander D’Hooghe, de overkappingsintendant, organiseert zes Ringdagen, van 6 tot 13 september. Antwerpenaren krijgen er de kans om hun wensen en ideeën over de overkapping van de Antwerpse Ring mee te geven aan de zes ontwerpteams die de ze vorm moet geven.

Burgerbeweging Ringland roept de Antwerpenaar op om daar massaal aan deel te nemen en lanceerde daarom de campagne ‘trekt A bakkes open!’. Om mensen al warm te maken voor de Ringdagen, organiseerde Ringland gisterenavond een masterclass waar de Antwerpenaren per wijk met elkaar kennis konden maken en samen konden nadenken over de mogelijkheden van een overkapping. En die masterclass was een ongezien succes. “We dachten dat er een vijftigtal mensen, vooral onze vaste vrijwilligers, aanwezig zouden zijn”, zegt Veerle Janssens van Ringland. “Maar uiteindelijk hebben we na tweehonderd aanvragen de inschrijvingen afsluiten. We moesten dus halsoverkop op zoek naar een grotere zaal. De Haringrokerij, waar de sessie oorspronkelijk zou plaatsvinden, is te klein voor tweehonderd mensen.”

En dus week Ringland uit naar het Koninklijk Atheneum Antwerpen op de Rooseveltplaats, waar er met veel enthousiasme over de toekomst van de Ring werd nagedacht .

“De intendant mag zich tijdens de Ringdagen dus aan veel volk verwachten”, zegt Janssens. “We zijn in ons opzet geslaagd, want we wilden mensen aansporen om hun mond open te trekken. Dat is belangrijk, want als dit project wil slagen, is er een groot draagvlak nodig.”

Inschrijven voor de Ringdagen zelf kan nog steeds via www.overdering.be