8 miljoen euro subsidie voor Antwerpse scholen

Antwerpen - Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft ruim 8 miljoen euro subsidie toegekend aan scholenbouwprojecten in Antwerpen. De Vrije Basisschool Sancta Maria in Deurne krijgt zo’n 500.000 euro voor de aankoop en renovatie van een kloostergebouw.

78 scholen in de provincie Antwerpen hebben een subsidie ontvangen om kleinere verbouwings- en renovatieprojecten, met het oog op de verbetering van het bestaande en verouderde school­patrimonium, uit te voeren. Het is AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, dat de subsidies toekent voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs).

Kapel

Concreet gaat het bijvoorbeeld over de renovatie van daken of sanitair. Voor de stad Antwerpen en de districten gaat het om zeventien scholen.

Vrije Basisschool Sancta Maria in Deurne krijgt zo’n 500.000 euro voor de aankoop en renovatie van een nabijgelegen kloostergebouw, om zo de capaciteit te verhogen. Don Bosco Technisch Instituut in Hoboken ontvangt ruim 260.000 euro. Het Xaveriuscollege in Borgerhout bijna 250.000 euro. De subsidies kaderen in het Masterplan Scholenbouw.

“Vlaanderen telt ongeveer 20.000 schoolgebouwen”, zegt Hilde Crevits. “Meer dan de helft dateert van voor 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd voor 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijst om scholen te vernieuwen is lang. Met deze procedure kunnen kleinere, dringende werken relatief snel gerealiseerd worden. De vernieuwing en modernisering van de schoolgebouwen en infrastructuur in Vlaanderen zit op kruissnelheid. Overal op het terrein wordt school­infrastructuur vernieuwd. AGION heeft 35 miljoen euro aan reguliere subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs over heel Vlaanderen en Brussel, waarvan 8 miljoen euro naar Antwerpse scholen gaat. We willen de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren dan ook blijven verderzetten.”