Café Zeppelin zoekt nieuwe uitbater

Antwerpen 2060 - Na twee jaar café Zeppelin op het Damplein te hebben uitgebaat, zoekt eigenaar Marijn Kin een opvolger. “Liefst een enthousiast iemand die iets wil betekenen voor deze buurt.”

“Ik ga een nieuwe uitdaging aan die ik niet kan laten schieten. Maar het is wel met pijn in het hart dat ik daarvoor café Zeppelin opgeef.”

Nu zoekt de Antwerpenaar met Nederlandse tongval zo snel mogelijk iemand die het roer van hem wil overnemen. “Tegen het einde van september hoop ik toch zeker iemand gevonden te hebben. Het zou fijn zijn mocht een enthousiasteling mijn werk kunnen verderzetten. Want deze buurt is enorm aan het opleven en bezit een groot potentieel. Op dit moment worden hier tal van appartementen bijgebouwd. Ik verwacht dus dat eventuele kandidaten niet al te lang op zich zullen laten wachten.”

Of café Zeppelin op het Damplein er dan nog hetzelfde zal uitzien? “Ik hoop alleszins iemand te vinden die hetzelfde denkt over deze plek, iemand die dingen op poten wil zetten voor de buurt en evenementjes organiseert om publiek naar het Damplein te trekken. Want een café als dit komt de Damwijk echt ten goede.”

Kandidaten die niet thuis zijn in de buurt kunnen die komen ontdekken tijdens de Damse Feesten op 9 september. “Dan kunnen ze zien dat het hier keitof is”, besluit Marijn.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar mailzeppeling@telenet.be