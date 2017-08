Blues Brothers herleven aan de Rupel

Niel - De cultuurraad van Niel organiseert zondag zijn laatste zomeractiviteit: Muziek aan de Boorden van de Rupel. De happening is aan haar tiende editie toe.

Ter ere van het tienjarige jubileum hangt er zondag een bluessfeertje in Niel. Chief’s Blues Project, zes jaar geleden opgericht door muzikale duizendpoot Willy Nielandt, treedt er op om 14.30u.

“In 2011 vierde mijn maat Patrick Willems zijn 50ste verjaardag”, vertelt Nielandt. “We haalden onze gitaren boven en hielden een stevige jamsessie. Dat beviel ons zo goed dat we besloten een band op te richten. Kort daarop sloten ook drummer Roger Mampuys en zanger-gitarist Willy Van De Broeck aan. We opteren voor gevarieerde blues, met een vleugje Blues Brothers en Freddy King.”

Danny Moortgat vervoegde als mondharmonicaspeler als laatste de band. Hij is de meest bekende van dit vijftal. Hij maakte furore als beeldhouwer, etser en fotokunstenaar. Sinds kort steekt hij als muzikant dus nog een nieuwe pluim op zijn hoed. “Ik kan me in deze muziekgroep volledig uitleven. Na een optreden of een repetitie voel ik me volledig ontspannen”, zegt de 65-jarige Schellenaar.

Muziek aan de Rupelboord, zo 27/8, 14.30u, Legastraat, gratis