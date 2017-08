Auto’s vernield met zuur na Lichtfeesten in Reet

Reet / Rumst - De voorbije Reetse Lichtfeesten kregen ook vandalen op bezoek. Een drietal wagens werd met een bijtend zuur overgoten. De politie is met een onderzoek naar de dader(s) gestart en vraagt eventuele getuigen om zich te melden.

De voorbije editie van de Reetse Lichtfeesten mocht ruim 18.000 bezoekers ontvangen. Blijkbaar reageerde achteraf niet iedereen even enthousiast op de prestatie van de bewoners van de Predikherenveldenwijk die hen met ruim 15.000 theelichtjes en een veelkleurig lichtspektakel welkom heetten.

Enkele wagens die in de nacht van vrijdag op zaterdag op parking B aan de Predikherenhoevestraat gestald waren, werden met een zuur overgoten, waardoor ondertussen de beschermende laklaag begint af te bladderen. In de buurt werden ook de banden van een aantal fietsen stukgesneden.

Total loss

De gedupeerden plaatsten allemaal een bericht op Facebook en kwamen zo te weten dat in totaal drie wagens door deze daad van vandalisme zwaar beschadigd zijn geraakt. Het zwaarst getroffen was de auto waarmee Amber Rypens uit Rumst naar de festiviteiten kwam.

“Ik heb vrijdagavond mijn wagen op de voorziene parkeerweide achtergelaten en bleef na een nachtje stappen bij kennissen daar slapen. Toen ik de dag erna wou terugkeren, zag ik dat mijn auto met iets overgoten was. Blijkbaar een zuur, want pas achteraf zag ik dat de schade nog groter was dan wat ik eerst dacht.”

“Omdat het om een oudere wagen gaat en ik hem eigenlijk volledig zou moeten laten herspuiten, gaat het om een total loss. Je zal begrijpen dat ik wat graag de dader zou kennen. Ik denk dat de dader of daders mijn wagen lukraak kozen, want ook de wagens die ernaast geparkeerd stonden, werden overgoten, zij het iets minder.”

Bewaking tot middernacht

De organisatoren van de Lichtfeesten zijn erg aangeslagen door deze daad van vandalisme. “Het is al moeilijk om voldoende parkeerplaatsen te vinden”, zegt Leo Buelens. “We prijzen ons gelukkig dat we parking B, die in de onteigeningszone ligt van een expresweg die mogelijk doorgetrokken wordt, nog mogen gebruiken. Aan de ingang ervan staan onze mensen tot na middernacht en tot dan hebben ze niets verdachts gezien.”

Wie de bewuste nacht wél iets gezien heeft, wordt verzocht dit te melden. Dat kan via Facebook, via info@politiezonerupel.be of telefonisch via 03.443 09.00.