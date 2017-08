Drive-in schuift op: publiek mag filmtitel kiezen

Filmkijken in de auto. Foto: JAA

Wijnegem - De Raad voor Lokale Economie organiseert opnieuw een drive-in filmvoorstelling op de terreinen van Frisomat in de Stokerijstraat in Wijnegem op zaterdag 23 september.

Lambert Mostmans van de Raad voor Lokale Economie krijgt ook nu steun van de lokale oldtimervereniging ’t Straat, de gemeente en Frisomat, dat zijn bedrijfsterrein ter beschikking stelt.

“Om de drukte van de vakantieperiode te vermijden, wordt dit jaar gekozen voor een iets latere datum dan augustus”, aldus Mostmans. “Nieuw is dat er niet één maar drie films zullen vertoond worden. ’s Middags zal de congreszaal van het Innovation Center omgevormd worden tot filmtheater. Op de middag wordt er een klassieke film vertoond voor alle leeftijden. Wellicht wordt dat De Premier. In de namiddag komen de kinderen aan bod.”

Oldtimers

Om de dag af te sluiten wordt er zoals de vorige jaren een film in openlucht geprojecteerd, om vanuit uw wagen te bekijken. Of op een stoel, voor wie liever te voet of met de fiets komt. Het publiek zal weer zelf kunnen kiezen welke film er vertoond wordt. Wie met een oldtimer komt, betaalt enkel voor zichzelf en de passagiers. De wagen mag gratis het domein op. De ticketverkoop start eind augustus.

www.driveinwijnegem.be