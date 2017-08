Zoontjes Roger Van Damme blijken echte wielertalenten

Schilde - Of ze al goed kunnen koken, weten we niet, maar snel fietsen kunnen de zoontjes van sterrenchef Roger Van Damme wel.

Het dernyspektakel maandag had naast de race voor profs in de loop van de namiddag ook recreatieve wedstrijden te bieden. Zo kregen 25 kinderen de gelegenheid om de benen te testen achter een gangmaker.

Onder meer de broertjes Lucca (8) en Amani (11), zoontjes van de bekende sterrenchef Roger Van Damme van Het Gebaar, trapten zich in de kijker. Kort na de start nam de jongste van de twee, in fraaie regenboogtrui, gezwind de leiding. Hij stoof er met zo’n snelheid van door dat zijn dernyrijder zelfs even achterop raakte.

Lucca, die alvast een voornaam heeft die niet zou misstaan op het palmares van het wereldkampioenschap, kon zijn inspanning nog niet volhouden tot de finish, maar eindigde toch knap vierde.

Oudere broer Amani, al onder contract bij Lotto Soudal blijkbaar, reed eveneens een aardige race in zijn categorie. Fiere vader Roger Van Damme, tegenwoordig ook steeds vaker op zijn snelle racefiets te bewonderen in de Voorkempen, stond zijn jongens langs het parcours aan te moedigen.