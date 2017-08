Mama is smartphone met honderden foto's dochtertje kwijt

Mechelen - Het moederhart van de Mechelse Katrien Maes (32) is een beetje gebroken. Afgelopen weekend speelde ze haar smartphone met honderden foto’s van haar dochtertje Roxy kwijt.

Katrien en haar vriend Filip ­Decoster trokken zaterdag nog een laatste keer naar zomerbar Komeet samen met Roxy, hun baby van iets meer dan zes maanden oud. “We hebben ons geparkeerd net voorbij de ingang van de zomerbar op de Koningin Astridlaan. In de auto had ik mijn smartphone zeker nog bij me”, zegt Katrien.

Naar goede gewoonte stak ze haar smartphone altijd in de luiertas. “Toen we zaterdagavond omstreeks 19.30u opnieuw thuiskwamen, kon ik mijn smartphone nergens meer vinden. Een nieuw toestel is op zich snel gekocht. Veel erger vind ik het dat ik alle foto’s kwijt ben die op de smartphone waren opgeslagen”, vertelt de moeder. Dat zijn er honderden. “Het spijtige is dat ik ze de voorbije twee maanden niet meer heb overgezet naar mijn pc en een baby verandert zo snel, hé. Ik ben er het hart van in.”

Ergens hoopt ze dat een goede ziel de smartphone, een iPhone 6, toch nog kan terugvinden. Hij zat in een donker hoesje uit jeans van G-Star. “De avond zelf heeft de telefoon nog gewerkt, maar zondagochtend was de batterij waarschijnlijk leeg en schakelde hij meteen over naar voicemail. Daarom denken wij dat de telefoon niet gestolen is, maar dat hij moet gevallen zijn. Misschien heeft iemand hem gevonden? We zouden die persoon eeuwig dankbaar. De organisatoren van de zomerbar hebben jammer genoeg niets meer binnengekregen. Het stomme is ook dat de app ‘find my iPhone’ niet actief was.”

katrienmaes7@gmail.com