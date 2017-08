Aannemer werkt ook 's nachts om Leuvensesteenweg snel klaar te krijgen

Mechelen - Een aannemer vernieuwt de komende drie weken het wegdek op de Leuvensesteenweg in Mechelen over een afstand van 3 kilometer. Om de klus sneller te klaren, werkt hij ook ’s nachts.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat op de Leuvensesteenweg tussen de Wagonstraat in de wijk Arsenaal en Willendries in Muizen (Mechelen) een nieuwe laag asfalt leggen. Ook de goten worden meteen vernieuwd.

Om de hinder voor het verkeer en voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werken uit in drie verschillende fases. Daarbij werkt hij niet enkel overdag, maar ook ’s nachts, wat eerder uitzonderlijk is. Dat heeft wel tot gevolg dat het mogelijk is om de klus in drie weken tijd te klaren, terwijl dat normaal een tiental weken zou zijn.

Omleiding via Zemst

“Overdag is er op de Leuvensesteenweg altijd eenrichtingsverkeer mogelijk richting Leuven. ’s Nachts wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid en is de werfzone volledig afgesloten voor verkeer”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het AWV Antwerpen.

Bestuurders die richting Mechelen willen, moeten een omleiding volgen via de Trianonlaan en de N267, om in Zemst de E19 op te rijden. In Mechelen-Zuid kunnen de bestuurders de autosnelweg verlaten en kunnen ze zo de Mechelse vesten (R12) bereiken. Op de Leuvensesteenweg zelf wordt er in drie fases gewerkt. “Zo blijft de grootste hinder per zone tot één week beperkt”, stelt Schoenmaekers. In een eerste fase, die ondertussen begonnen is, vinden er werkzaamheden plaats in het gedeelte tussen de Wagon- en de Motstraat. Daar was gisteren al een groot gedeelte van het versleten wegdek afgeschraapt. Eind deze week moet dat stuk al afgewerkt zijn.

In de tweede fase, die volgende week maandag 28 augustus begint en loopt tot en met de eerste schooldag, pakt de aannemer het gedeelte van de Mot- en de Dellingstraat aan tot en met het kruispunt van de Veldstraat. De derde en laatste fase loopt tot aan Willendries. Daarvoor is de periode van maandag 4 tot woensdag 6 september gereserveerd. In die laatste fase wordt er overigens enkel ’s nachts nog gewerkt. “De werkzaamheden die het meeste lawaai veroorzaken, worden zo veel mogelijk overdag uitgevoerd, maar er is onvermijdelijk geluidshinder van de machines die ’s nachts draaien”, legt Jef Schoenmaekers uit.

Voor voetgangers en fietsers stellen zich tijdens de werkzaamheden geen problemen. Zij kunnen veilig passeren langs de werf. Tijdens de schooltijd wordt er voor begeleiding gezorgd. Bussen van De Lijn volgen tijdelijk een omleiding en het bedrijventerrein Ragheno blijft tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

