46 laadpunten in de stad tegen 2020

Turnhout - Turnhout plant de aanleg van 46 laadpunten voor elektrische wagens in de stad tegen 2020. De eerste zes laadpunten zijn al geplaatst. “Ook in de stad moet iedereen elektrisch kunnen rijden”, zegt schepen Hannes Anaf (sp.a).

Turnhout had al enkele laadpalen in het straatbeeld staan, maar die werden nauwelijks gebruikt. De overeenkomst met de aanbieder, de firma Blue Corner, was bovendien al een tijd vervallen. “We hebben een nieuwe overeenkomst met Eandis, dat de palen plaatst en onderhoudt”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “De bestaande laadpunten in de Begijnenstraat en aan het station verdwijnen, maar we zorgen voor een goede spreiding van de nieuwe.”

Paal volgt auto

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. De eerste palen worden gezet op de parking Boomgaardplein en de parking Station. Later krijgen ook de parkings Patersstraat, Loechtenberg, Muylenberg en Stadspark een laadpaal. “De locaties moeten dag en nacht toegankelijk zijn en in de buurt van horeca, zwembad, cinema of sportinfrastructuur liggen”, licht Boogers toe.

Wie zijn elektrische auto in zijn eigen garage of op zijn eigen oprit kan opladen, is het best af. “Maar ook wie in de stad woont, moet de kans krijgen om over te schakelen op elektrisch rijden”, meent schepen van Leefmilieu Hannes Anaf (sp.a). “Daarom plaatsen we ook laadpalen volgens het principe ‘paal volgt wagen’. Als iemand de aankoop van een elektrische auto overweegt, maar geen garage of oprit heeft, kan hij of zij via de stad of via Eandis een laadpaal aanvragen. Wij gaan na of er nog geen aanbod in de buurt is. Is dat niet het geval, dan vragen wij Eandis om in die buurt een laadpaal te plaatsen.”

“Tegen 2020 moeten er zeker 46 oplaadpunten zijn in Turnhout”, belooft schepen Marc Boogers. “Mogelijk zelfs meer. Dat hangt af van het succes van de elektrische auto. Om de 250 à 500 meter zou er een laadpaal moeten staan.”

De oplaadpunten zijn te herkennen aan het opvallende wit-groene logo, dat nu al op de parking Boomgaardplein te zien is.