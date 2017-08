Antwerp aast nu ook op Club Brugge-aanvaller Perbet

De kans bestaat dat Jérémy Perbet (32) Club Brugge deze zomer nog verlaat. Antwerp, dat de afgelopen weken al stevig inkocht, ziet in de Fransman de oplossing om het spitsenprobleem op te lossen. Perbet, die in het begin van deze transferperiode AA Gent nog inruilde voor blauw-zwart, is in Brugge al op een zijspoor beland.

De Antwerpse interesse in Perbet komt er uit pure noodzaak, want de oudste club van het land heeft geen spitsen meer. William Owusu is buiten strijd met een spierscheur, Björn Vleminckx hoort niet thuis in de plannen van trainer Laszlo Bölöni en eerste keuze Obbi Oulare viel afgelopen weekend tegen KV Mechelen eveneens geblesseerd uit. De spits heeft een spierscheur in de quadriceps opgelopen en zal zo’n zes weken buiten strijd zijn. Een kleine ramp voor de Great Old, dat zo de laatste fitte spits voor lange tijd zag uitvallen. Wel het signaal voor sportief directeur Luciano D’Onofrio om een versnelling hoger te schakelen.

Op het lijstje van mogelijke kandidaten staat Perbet helemaal bovenaan. Hij kent de competitie, is onmiddellijk inzetbaar en was in het verleden een garantie op doelpunten. Bovendien lijkt zijn passage bij Club Brugge nu al op een dood spoor te zitten. Perbet maakte begin juli de overstap van Gent naar Brugge voor iets meer dan een miljoen euro, maar kwam alleen in de thuiswedstrijd tegen Basaksehir aan de bak. Nadien haalde hij nog met moeite de bank, voor de Europese verplaatsing naar AEK Athene werd hij zelfs niet opgenomen in de selectie. In de pikorde van Brugse spitsen moet hij Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, Emmanuel Dennis én Wesley laten voorgaan. Zijn profiel blijkt moeilijk te passen in het tactische plan van trainer Ivan Leko.Als Club Brugge de Europa League haalt, kan hij misschien opgenomen worden in een rotatiesysteem, al lijkt dat op dit moment niet aan de orde.

Een speler mag in één seizoen niet voor meer dan twee clubs uitkomen in officiële wedstrijden. Toch zou een overstap naar Antwerp mogelijk zijn, omdat Perbet dit seizoen geen officiële minuten heeft gemaakt voor AA Gent.