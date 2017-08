Hoogstraten en Geel bij koplopers groene energie

Hoogstraten / Geel - Elektriciteit opwekken via windturbines en zonnepanelen wordt steeds belangrijker. De Kempen doen het zeker niet slecht.

Uit cijfers van de Vlaamse Regulator Elektriciteit en Gas (VREG) blijkt dat in 2016 in onze provincie in de stad Antwerpen de meeste hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Geel staat op de tweede plaats met 43.000 kilowattuur. Daarna volgen Wuustwezel (33.000) en Hoogstraten (31.000). Westerlo neemt de vijfde plaats in met 26.000 kilowattuur. Wat windenergie betreft, moet Hoogstraten enkel Antwerpen en Wuustwezel laten voorgaan. “De windturbines op ons grondgebied leveren elektriciteit voor 13.650 gezinnen”, zegt duurzaamheidsambtenaar Judith Schrijvers van Hoogstraten.

“Daar houdt het niet op, want er zijn nog vergunningen toegekend. De cijfers kunnen een vertekend beeld geven. Een windmolenpark dat zich uitstrekt over twee gemeenten, wordt door de leverancier op 1 bepaald adres gelokaliseerd. Met lokale klimaatacties ondersteunen we gezinnen en bedrijven om minder energie te verbruiken en te investeren in hernieuwbare energie. Als we kijken naar de groepsaankopen voor zonnepanelen, zit Hoogstraten op het gemiddelde. Het vermogen dat een windturbine opwekt, is veel groter. Dat verklaart waarom we bij de koplopers zijn.” De hoge scores van Hoogstraten en Wuustwezel zijn te verklaren door de turbines die de voorbije jaren zijn weggezet naast de E19. In Geel en Westerlo spelen de E313 en het Albertkanaal een belangrijke rol als locatie.