Toekomstige academie gebruikt groene energie

Heist-op-den-Berg - De uitbreiding en renovatie van het academiegebouw in de Oude Godstraat in Heist-op-den-Berg gaat gepaard met investeringen in groene energie. Het schepencollege zet zich achter de investering.

Zoals bekend wordt het academiegebouw in Heist-centrum gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw. De plannen daarvoor liggen klaar en kunnen vanaf 2018 van start gaan. Het Heistse schepencollege heeft zich ondertussen ook geëngageerd om hernieuwbare energie te integreren in de plannen.

“We hebben advies van Eandis ingewonnen. Daaruit is gebleken dat het academiegebouw geschikt is om er zonnepanelen op te plaatsen. De academie is ook een relatief grote elektriciteitsgebruiker, dus is het zeker gepast om er te investeren in zonnepanelen”, zegt schepen van Energie Wim Van den Bruel (CD&V).

“In de nieuwbouw zelf is het ook de bedoeling om twee warmtepompen te installeren om zelf energie op te wekken”, vult Van den Bruel nog aan.

Voor de nieuwe infrastructuur van De Sporthal werd indertijd beslist om geen zonnepanelen te plaatsen. “Voor het andere grote project dat in de steigers staat, het zwembad, is dat wel de bedoeling om qua energiegebruik fors in te zetten op hernieuwbare energie, want zo’n zwembad slorpt heel wat energie op”, bevestigt Van den Bruel.

“De verbouwing en uitbreiding van de academie is voor ons een ideale kans om te investeren in hernieuwbare energie. We hebben ons geëngageerd met het energie- en klimaatplan om de energie-efficiëntie in de toekomst te verhogen en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dat brengen we nu meer en meer in de praktijk. Dat is nodig, want als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie en hopen we dat nog veel meer inwoners overtuigd raken van het nut van deze investeringen. Het is goed mogelijk dat er nog meer gebouwen volgen als zou blijken dat dat interessant en haalbaar is.”