Bestuurders verliezen velgen op banaanbrug in Wijnegem

Wie de banaanbrug gebruikt om het Albertkanaal over te steken, mag een stevige klap verwachten. Foto: JAn Auman

Wijnegem - De banaanbrug heeft er met centimetershoge verhogingen van het wegdek twee onbedoelde attracties bij. Passerende chauffeurs voelen bij elke passage een flinke klap en er vliegt geregeld een velg af.

Enkele inwoners van de kanaalgemeente maakten ons attent op de stroken van opgestuwd asfalt. Die bevinden zich langs weerszijden op de overgangen van het gewone wegdek van de Turnhoutsebaan naar het brugdek. Het lijkt of de hitte van eerder deze zomer het asfalt heeft doen oprijzen.

“Ondanks het feit dat onze chauffeurs goed opletten, hebben we de voorbije twee weken al drie wagens moeten binnenbrengen bij de bandencentrale om de wielen opnieuw te laten centreren”, vertelt een zaakvoerder van een Wijnegems bedrijf, die liever anoniem blijft.

“Ik begrijp dat deze naden moeten ‘leven’, maar op sommige plaatsen is er zelfs een verschil in het wegdek van acht centimeter en kan je met het blote oog ook een vergroting van de naad zelf zien als gevolg van het uitgereden asfalt.”

De man maakt zich boos over zoveel nalatigheid. Meldingen bij de gemeente haalden tot dusver niets uit. Burgemeester Ivo Wynants (N-VA) kent het probleem, al wil hij de klachten niet overroepen. “De Turnhoutsebaan valt niet onder onze bevoegdheid. Wegbeheerder is het Agentschap Wegen en Verkeer. Die zijn op de hoogte en we gaan onze vraag om tussenkomst snel opnieuw stellen. Mogelijk zorgde het bouwverlof voor enige vertraging.”

“Dit is gewoonweg nalatigheid”, sakkert de ondernemer. “Indien er niet snel actie wordt ondernomen, zullen wij nieuwe kosten verhalen op de overheid.”

Gilles Van Goethem, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer, weet dat de naden van de brug kwetsbare plaatsen zijn. “Met de warmte heeft dit niks te maken en het is ook niet zo dat de brug niet meer onderhouden zou worden omdat ze eerlang toch afgebroken wordt”, stelt hij. “Asfalt op metaal is gewoon sneller vatbaar voor slijtage. We sturen een toezichter ter plaatse om het euvel van dichtbij te onderzoek en te herstellen.”