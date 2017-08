Dokter verrast echtgenote met ballonvaart als verjaardagscadeau

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht - De Berendrechtse familie Bril hield een opmerkelijk feestje. Om de 65ste verjaardag te vieren van zijn echtgenote Michelin Adriaenssens, gaf dokter Leo Bril haar een ballonvaart cadeau boven de eigen gemeente.

Hij had een ballon gehuurd in Sint-Niklaas en liet die naar het vliegveld in Hoevenen brengen. Daar werd het tuig vol warme lucht geblazen. Eenmaal klaar, steeg de ballon op met het echtpaar en drie van hun kinderen. Samen met de piloot zaten er zes vaarders in het mandje. Zij gingen aanvankelijk naar een hoogte van 500 meter. De zwakke wind dreef de ballon over Stabroek in de richting van Berendrecht. Eenmaal boven de wijk Viswater werd een daling ingezet, zodat de woning van het gezin in de Monnikenhofstraat in zicht kwam. Daar stonden buren en familie te wuiven. De vaart van een uur eindigde over de grens in Ossendrecht waar de ballon werd opgepikt door de volgwagen van de eigenaar.