Voorzitter van de Minervaclub over zijn grote liefde: “Dit was het allerzwaarste vervoer dat in 1924 mogelijk was”

Antwerpen -

“Ik heb geleefd als een detective. Heel mijn leven lang ben ik op zoek geweest naar oldtimers. Het is een microbe. Eens je erdoor gebeten bent, geraak je er niet meer vanaf.” Jean Claes, voorzitter van de Minervaclub, heeft een ongeëvenaarde liefde voor Minerva. Zijn vrachtwagen uit 1924 staat in het museum Autoworld in Brussel.