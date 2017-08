Waarom naar het hoge noorden gaan wandelen als je ook in Klein-Brabant een gelauwerde stiltewandeling hebt?

Bornem - De zomer loopt op zijn einde en dan durft de inspiratie om al die vrije tijd in te vullen wel eens op te drogen. Gelukkig is het echt niet nodig om nog een dure, verre reis te boeken. Er zijn namelijk genoeg alternatieven in eigen streek, als je maar met een open geest op pad gaat. En soms een beetje verbeelding. Waarom zou je bijvoorbeeld naar het hoge noorden gaan wandelen als je ook in Klein-Brabant een gelauwerde stiltewandeling hebt?

Het is menselijk: als het even te veel wordt, dan verlangen we naar rust en stilte. Je kan dan naar het hoge noorden trekken om daar ver weg van de bewoonde wereld lange wandelingen door de woeste natuur ...