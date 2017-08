Geert Emmerechts nieuwe coach van Berchem Sport

Geert Emmerechts wordt de nieuwe T1 van K. Berchem Sport. Dat meldt het clubbestuur. Hij volgt Jonas De Roeck op die twee weken geleden de nieuwe coach werd van eersteklasser STVV.

De Vilvoordenaar Geert Emmerechts (49) begon zijn carrière als speler bij RWDM in eerste klasse. Na drie jaar maakte hij de overstap naar Antwerp waarvoor hij maar liefst twaalf seizoenen uitkwam.

In 2001 debuteerde Emmerechts als coach bij Tubantia Borgerhout. Hij was ook jeugdcoach bij Lierse en Anderlecht voor hij in 2012 assistent-trainer werd bij de Brusselaars. Samen met Besnik Hasi trok hij als assistent in 2016 ook naar Legia Warschau.

Woensdag speelt Berchem Sport vriendschappelijk tegen City Pirates. Op 3 september start de promovendus de competitie in de eerste amateurklasse tegen Virton.