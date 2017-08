Kinderverzorgster (25) na meer dan een jaar eindelijk verlost van de hik: “Zalig”

“De vreugdekreet heeft wel twee uur geduurd”, vertelt Ciska Vermeiren (25) uit Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant). Na dertien maanden is de kinderverzorgster verlost van de vervelende tic, die haar maandenlang afkeurende blikken, hoongelach en onbegrip opleverde. Ciska kwam nog maar zelden buiten en had last van pijnlijke spieren en steken in de zij.

“Het is een zalig gevoel dat de hik gestopt is. Nu kan ik bijvoorbeeld opnieuw meezingen met de liedjes op de radio zonder dat telkens die tic tussenkomt. Elke seconde buiten, in de bioscoop of op restaurant. Ik geniet opnieuw met volle teugen. Niemand staart me nog aan. Zalig”, aldus de twintiger.

Al in het najaar van 2015 staken bij Ciska de eerste tics de kop op: grimassen in het aangezicht, draaien met de polsen en samentrekkende vingers. Na een soort hyperventilatie die de dokters niet onder controle kregen - zelfs een reset van de hersenen haalde niets uit - kreeg Ciska af te rekenen met de opvallende vocale tic.

Dankzij cannabis op voorschrift

Afgelopen zondag stopte de tic tijdens een bezoek aan vriendinnen in Nederland. “Al meer dan een maand neem ik medicinale cannabis op doktersvoorschrift. In het begin van de behandeling verminderde de hikfrequentie van tien seconden naar een tiental minuten. Nadien verhoogde de frequentie alweer. Tot afgelopen weekend dus. Meteen heb ik mijn behandelende arts een mailtje gestuurd. Graag zou ik het gebruik van de olie afbouwen maar ik weet niet of dat wel zo’n goed idee is.”