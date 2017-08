Anderlecht heeft oplossing voor Roef gevonden

Waasland-Beveren heeft Anderlecht-doelman Davy Roef binnengehaald. De 23-jarige keeper wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Brusselaars, zonder aankoopoptie. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

Roef kreeg vorig seizoen voluit zijn kans bij Anderlecht, maar kende een weifelende start en werd na enkele maanden vervangen door tweede doelman Frank Boeckx. In januari werd hij voor zes maanden verhuurd aan het Spaanse Deportivo La Coruna. Dit seizoen leek hij niet meer te moeten hopen op al te veel speelminuten in de hoofdstad, gezien Anderlecht met Matz Sels een nieuwe nummer één binnenhaalde, Boeckx op de terugweg is en de Brusselaars ook nog steeds de jonge Mile Svilar onder contract hebben.

Waasland-Beveren wil ook snel zijn nieuwe spits vastleggen. Ganvoula van Anderlecht is onhaalbaar en hetzelfde geldt op dit moment voor Ryan Mmaee. Standard wil immers 1 miljoen euro opstrijken voor de 19-jarige aanvaller en hem dus liever niet verhuren. Toch is die piste nog niet van de baan. Intussen werd ook Isaac Thelin aangeboden, de 25-jarige Zweed stond gisteren nochtans in de basis bij Anderlecht. Hij kan ook een optie worden.