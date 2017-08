Waarom vooral de provincie Antwerpen momenteel zo populair is bij ooievaars

Gisteren in Berlaar, vandaag onder meer in Wuustwezel en Antwerpen: tientallen ooievaars op kerken en kranen van bouwwerken. De reden? Het mooie weer.

Vorige week werden al enkele groepen ooievaars gespot, maar deze week barst de ooievaarstrek helemaal los. Maandagavond en dinsdagmorgen verbleven een vijftigtal ooievaars in het centrum van Wuustwezel, ook Berlaar kreeg al te maken met een kleine invasie van de grote vogels.

Foto: foto Joren De Weerdt

“Dat heeft vooral te maken met het mooie weer, dat leidt tot opstijgende warme luchtballen, waardoor ooievaars in de lucht kunnen blijven zonder dat ze er te veel energie voor moeten verspillen”, zegt vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt aan VTM NIEUWS. Bij regenweer is er minder warmte, en minder stijgende lucht.

“In ons land zijn de vogels vooral te zien op de as van Turnhout over Antwerpen richting Brussel, vaak in Lier of Mechelen”, vertelt Driessens nog. De ooievaars volgen dan de Kempische heuvelrug, richting het zuiden.

Ook voor de komende dagen wordt er nog heel wat zon en blauwe lucht verwacht, ideaal weer dus om ooievaars te spotten.

Mooi! Twintig ooievaars neergestreken op het @ISVAG_Antwerpen dak: ze brengen hier de nacht door, op hun trek naar het zuiden pic.twitter.com/nY4PA55L45 — Philip Heylen (@PhilipHeylen) August 22, 2017

Foto: foto Joren De Weerdt

Foto: foto Joren De Weerdt

Foto: foto Joren De Weerdt