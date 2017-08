Parket onderzoekt klacht over verkrachting op Pukkelpopcamping

Hasselt - Politie en parket onderzoeken een klacht van een 17-jarig meisje dat verkracht zou zijn tijdens Pukkelpop. Een verdachte is verhoord, bevestigt het Hasseltse parket, maar er is niemand aangehouden.

Het incident zou plaatsgevonden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op camping Chill, vlak tegenover de festivalweide. Het meisje zou in het gezelschap van drie jongens teruggekeerd zijn van de festivalweide naar de camping. Ze zouden nog wat gedronken hebben in haar tent. Twee van de drie zijn dan vertrokken, de derde bleef bij haar en zou haar dan aangerand hebben.

Het 17-jarige meisje is op een gegeven moment in paniek haar tent uitgelopen en heeft zich aangemeld bij de eerste hulppost waar ze haar verhaal deed. Ze had enkele lichte kneuzingen. Daarop hebben de hulpverleners de politie verwittigd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

De drie jongens die haar eerder die avond hadden vergezeld zijn omstreeks 5 u. ’s ochtends meegenomen voor verhoor. De tent van het meisje werd verzegeld voor verder sporenonderzoek.

“Wij kunnen voorlopig enkel bevestigen dat er een klacht is geweest en dat er een onderzoek loopt. Zowel het meisje als de jongens zijn verhoord, maar voorlopig is niemand in verdenking gesteld of aangehouden”, zegt het parket van Hasselt.