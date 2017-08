Elle loopt nu vlotjes een triatlon, maar daarvoor moest ze wel 115 kilo afvallen

Haar gewicht zou haar dood worden als ze niet ingreep, zo waarschuwden haar dokters de 29-jarige Elle Goodall. Met haar gewicht van 184 kilogram was ze dodelijk obees en zou ze de 40 niet halen. Elle besloot volop te gaan sporten en diëten, waardoor ze nu nog 69 kilo weegt en zelfs de finish haalde in een halve triatlon.

Een jaar geleden kreeg Elle Goodall te horen dat ze dat ze niet ouder dan 40 zou worden als ze niet zou ingrijpen. Haar slaapapneu en diabetes type 2 waren beide te wijten aan haar gewicht van meer dan 180 kilo. Die boodschap van de dokters was een wake-up call van formaat voor Elle.

“Het moeilijkste was om het aan mijn familie te vertellen”, zei ze aan het Australische 9News. “Ik wist dat er iets moest veranderen en het moest drastisch veranderen.”

Maandagavond verscheen Elle in het Australische programma ‘This Time Next Year’, waarin verschillende mensen gevolgd worden gedurende 12 maanden terwijl ze ingrijpende veranderingen doormaakten.

(lees hieronder verder)

Een bericht gedeeld door Elena Goodall (@elles_journey_to_good_health) op 12 Jun 2017 om 5:35 PDT

Elle slaagde erin zo’n 115 kilogram te verliezen en deed in juni zelfs mee aan de halve Ironman triatlon in Cairns. “Ik ging door grote veranderingen in mijn leven en ik wilde iets wat echt een grote uitdaging zou zijn”, vertelde Elle in het programma.

“De triatlon is altijd het ultieme geweest voor mij, het is drie sporten in één. Ik ben ongelofelijk trots op mezelf dat ik dat gedaan heb.” Vanaf nu wil ze echter niet ter plaatse blijven trappelen. In december wil Elle nog een stapje verder gaan en deelnemen aan een volledige triatlon. “Alles is mogelijk. Je moet gewoon in jezelf geloven en het willen. Excuses zijn maar excuses. Iedereen maakt ze, inclusief mezelf, maar ik trek me er nu aan op.”