De familie Trump ruïneert de geheime diensten

De Amerikaanse ‘Secret Service’ heeft het hele jaarbudget al uitgegeven en het is nog maar augustus. De veiligheidsdienst zoekt wanhopig naar extra geld. "Hoe moeten we onze beste bewakingsagenten behouden als we hun overuren niet uitbetalen?"

Payrollprobleempjes bij de Amerikaanse geheime diensten. Volgens Randolph Alles, directeur van de dienst die de president moet beveiligen, hebben meer dan 1000 agenten al de limiet bereikt van wat ze dit jaar konden verdienen - en het jaar is nog niet voorbij. De geheime dienst heeft gewoon geen budget meer om de medewerkers uit te betalen. Daarom klopt Alles aan bij het Congres om het budget te laten optrekken - minstens voor Trumps eerste termijn. "De president heeft een grote familie en onze verantwoordelijkheid voor hen is wettelijk vastgelegd", zegt Alles. "Ik zie dit niet veranderen."

Exodus van personeel

Bovendien is er sprake van een ‘exodus’ van personeel. Weliswaar werden er 800 extra agenten aangeworven, maar door uitval zijn er uiteindelijk maar 300 nieuwe krachten over. Sommige agenten zijn het niet-gecompenseerde overwerk en de voortdurende reizen van de presidentiële familie beu. Christina Wilkie van het Center for Public Integrity, een ngo voor onderzoeksjournalistiek, sprak met enkele medewerkers. Blijkbaar zijn de Trumps de eerste presidentiële familie die hun persoonlijke security met minachting behandelen. "Trump verwacht dat ze zaken voor hem gaan halen, of hun shift nu gedaan is of niet", zegt Wilkie. "Dat is zeer demotiverend voor het personeel."

Er zijn verschillende redenen voor de oplopende kosten. Trump heeft een grote familie. Tot juni was er zelfs aparte beveiliging nodig voor Trump enerzijds en voor zijn vrouw Melania en zoon Barron anderzijds, die niet bij hem woonden. Ook zonen Donald Trump Jr en Eric worden beveiligd als ze het merk van hun vader gaan promoten in het buitenland. Zo waren er reizen naar Vancouver (om een nieuw Trump hotel te openen), Dubai (de opening van een golfclub) en Uruguay (100 000 dollar voor hotelkamers). En dan zijn er natuurlijk nog dochter Ivanka, schoonzoon Jared, en dochter Tiffany. Ook zij kregen bewaking tijdens vakanties in het buitenland.

De vakanties die Donald Trump doorbrengt in zijn clubs zijn ook technisch uitdagend: de president moet beveiligd worden op een locatie die toegankelijk is voor gasten en clubleden.

Hallucinante cijfers

De uitgaven van de Secret Service onder president Trump zijn hallucinant, zeker in vergelijking met voorgangers.

Elke trip naar Mar-a-Lago, het golfresort dat Trump omdoopte tot "Winter White House", kost 3 miljoen dollar.

De geheime diensten gaven al 60 000 dollar uit om golfkarretjes te huren.

Onder Trump zijn er 42 te bewaken personen. Onder Obama waren dat er 31.

Volgens de Los Angeles Times kostte Trump de VS 30 miljoen dollar aan beveiligingskosten in zijn eerste honderd dagen. Obama kostte jaarlijks 12 miljoen dollar. Trump bekritiseerde trouwens Obama ongenadig voor zijn "overdreven vakanties", en verwees in tweets voortdurend naar de kost van die vakanties voor de belastingbetaler.