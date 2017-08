Man (27) belt zelf politie na ruzie, maar slaat dan agenten arbeidsongeschikt

Antwerpen 2060 - Twee politieagenten zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een interventie op het Sint-Jansplein in Antwerpen.

Een 26-jarige man had er bij een ruzie in een nachtwinkel een slag in het gezicht gekregen en had de politie gebeld. De man wachtte op een bank, en bedreigde intussen al wie voorbijkwam. De inspecteurs kwamen wat later aan en probeerden op de man in te praten. Plots keerde hij zich tegen hen, en sloeg en stampte de agenten.

De twee 27-jarige inspecteurs werden in het ziekenhuis verzorgd, ze zijn zeven dagen arbeidsongeschikt.

De aanvaller komt woensdag bij de onderzoeksrechter.