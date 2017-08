Olivier Philippaerts geeft forfait na val tijdens opwarming in Göteborg

Olivier Philippaerts heeft dinsdagochtend in het Zweedse Göteborg tijdens de opwarming bij een val van zijn paard zijn schouder geblesseerd en moet daardoor forfait geven voor het EK jumping, dat woensdag van start gaat. Dat maakte zijn persmanagement dinsdagmiddag bekend.

In de Belgische selectie nemen de meegereisde reserve Jérôme Guéry en Grand Cru van de Rozenberg zijn plaats in. “Ik was rustig mijn rondje aan het afwerken tot H&M Legend of Love plots weigerde en ik ten val kwam”, zegt Olivier Philippaerts. “Ik viel op mijn schouder, die raakte daarbij uit de kom. Het medisch team ter plaatse heeft me meteen geholpen, maar het voelt niet goed. Dinsdagavond vlieg ik terug naar België en woensdag ga ik naar het ziekenhuis. Verder onderzoek zal dan uitwijzen wat er precies scheelt en hoe het nadien verder moet.”

De 24-jarige Limburger en zijn paar H&M Legend of Love waren nochtans met ambitie naar Zweden afgereisd. “Dit is een enorme ontgoocheling. H&M Legend of Love en ikzelf waren er klaar voor. We kwamen met hoge verwachtingen naar dit EK, maar deze val verandert alles, sakkeren heeft geen zin. Wie aan topsport doet, weet dat dit kan gebeuren. Het komt er nu op aan om morgen/woensdag een juiste diagnose te krijgen om nadien met de revalidatie te beginnen.”