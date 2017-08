Als het maar mooi is op Instagram: de voedseltrends van de zomer

Donuts gemaakt van sushi, lenterolletjes in regenboogkleuren en kunst met koffieschuim. We zagen het de voorbije maanden allemaal voorbijkomen en daarom heeft Vogue nog eens alle voedseltrends in een lijstje gegoten. Eén ding hebben ze in elk geval met elkaar gemeen: ze ogen allen bijzonder mooi en scoren dus goed op Instagram.

Vandaag de dag is het niet enkel belangrijk dat iets lekker smaakt, als het er ook nog eens lekker uitziet dan is dat mooi meegenomen. Al was het maar om er dan een foto van op Instagram te posten. Het valt dan ook op dat de foodtrends van deze zomer net heel goed scoorden op sociale media. Denk maar aan de kleurrijke creamart of de smoothie bowls in alle kleuren van de regenboog.

Om nog eens terug te blikken, heeft Vogue een lijstje met de tien opmerkelijkste trends opgemaakt:

Een snuifje spirulina

Spirulina is een is een blauwgroene zoutwateralg en wordt gebruikt als voedingssupplement. Omdat het een natuurlijke blauwe kleur heeft, is het bijvoorbeeld populair om zeemeerminnentoast mee te maken.

Creamart

Kunstwerkjes maken en dat op een kopje koffie? Daar bestond de term latte art al voor. En wie met het schuim erbovenop aan de slag gaat, creëert creamart. Deze Koreaanse barista Lee Kang Bin maakt er onder andere werkjes van Van Gogh mee.

Zwart ijs

Als tegengewicht voor ijsjes in alle kleuren van de regenboog, bedacht een ijssalon uit Los Angeles zwart ijs dat zijn kleur bekomt dankzij de toevoeging van houtskool. Met een extra topping erop ziet zelfs dat er fotogeniek uit.

Vrolijke lenterolletjes

Omdat kleurrijke foto's nog steeds het best scoren op Instagram, werden deze vrolijke lenterolletjes populair. Ze ogen niet enkel mooi, vaak zijn ze nog eens gezond ook. Ook daarom vind je ze steeds vaker in het straatbeeld terug en niet enkel meer bij de afhaalchinees.

Alles met matcha erin

Matcha is een Japanse groene thee waar heel wat Hollywoodsterren dol op zijn, maar ook op Instagram doet het goedje van zich spreken. Je kunt het bovendien in een resem aan producten gebruiken zoals ook taarten en gebakjes of ijsjes.

Rainbow smoothie bowls

Kommetjes vol gezonde pitten, vruchten en yoghurt en nog liefst in alle kleuren die je maar kunt bedenken dankzij het gebruik van pakweg spirulina of kurkuma. Op Instagram wordt er volop gepronkt met de mooist ogende exemplaren.

Sushi donut

Sushi is én blijft populair, al durft die tegenwoordig wel eens andere vormen nemen dan die in een rolletje zeewier. Zoals die van een donut bijvoorbeeld, net iets gezonder dan de gewone variant dus.

Creatief met toast

Niet alleen met koffie en schuim kun je kunst maken, maar ook toast kan worden omgetoverd in kleine kunstwerkjes. Zo is de Japanse Nayoko Kobayashi er een krak in.

Chaipudding, maar dan anders

Voor heel wat mensen maakt chaizaad ondertussen deel uit van de dagelijkse kost. Deze superfood kun je prima gebruiken om een ontbijtpudding mee te maken, maar je kunt ook een stapje verder gaan en er zoals enkele foodbloggers knappe gerechtjes mee maken.

Veganistische pizza

Jawel, pizza zonder kaas. Op de veganistische pizza vind je vooral rauwe groenten terug. Niet even vettig als het origineel, maar het ziet er in elk geval wel heel lekker uit.