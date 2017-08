Arthur De Greef naar tweede ronde Challenger Manerbio

Arthur De Greef (ATP 142) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Italiaanse Manerbio (gravel/43.00 euro).

Vierde reekshoofd De Greef haalde het in de eerste ronde in twee sets van de Italiaanse kwalificatiespeler Federico Gaio (ATP 309): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 34 minuten. In de tweede ronde wacht de winnaar van het duel tussen de Italiaan Julian Ocleppo (ATP 665), die een wildcard kreeg van de organisatoren, en de Spanjaard Carlos Taberner (ATP 282).

Ook Kimmer Coppejans (ATP 293) moet nog aan de bak in de eerste ronde. Onze landgenoot neemt het er op tegen de Italiaan Andrea Vavassori (ATP 594).

Sander Gille en Joran Vliegen konden zich dinsdag niet plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. De vierde reekshoofden gingen in de openingsronde in twee sets onderuit tegen de Canadees Steven Diez en de Spanjaard David Vega Hernandez: 6-2 en 6-4 na 1 uur en 7 minuten.