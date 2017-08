Matthias Schoenaerts op de foto met Hollywood-topacteurs

Matthias Schoenaerts deelde gisteren een foto op Instagram waar vele Hollywood-fans jaloers op zullen zijn. De Belgische acteur zat namelijk op restaurant met niemand minder dan Robert De Niro. Wat later poseerde hij met vier andere filmhelden.

Waarom de twee hadden afgesproken, is niet duidelijk. Schoenaerts deelde een foto op Instagram met het onderschrift: “Something’s cooking... and it smells good. Surprise surprise”. In de hashtags beschrijft de 39- jarige acteur dat de ontmoeting “een droom die uitkwam”, was en dat later meer nieuws zal volgen.

Wat later postte de Antwerpenaar nog een tweede foto, die nog indrukwekkender is. Schoenaerts staat er naast topacteurs Christopher Walken, Sean Penn, Al Pacino en David O. Russell. “Geloof me, broers en zussen, we zijn ons alleen nog maar aan het opwarmen”, klonk het veelbelovend.

Wij gokken alvast dat er een nieuw filmproject aankomt.

