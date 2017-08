Mogen supporters Beerschot Wilrijk beginnen dromen? Dit zijn de troeven en valkuilen van het Kiel

Na drie speeldagen in de Proximus League deelt Beerschot Wilrijk de leiding met Roeselare. Over twee weken vechten beiden ploegen - in een rechtstreeks duel - een strijd uit om de eerste plaats. Zou het dan toch kunnen, een vijfde promotie op rij? We overlopen de troeven en de valkuilen van het Kiel.

Iedereen die van dicht of ver maar iets met Beerschot Wilrijk te maken heeft, prentte het voor de start van het seizoen goed in: top vier, dat is dit jaar de ambitie. En dan sta je na drie weken samen ...