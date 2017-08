Yves Saint Laurent krijgt museum in Parijs én Marrakech

Yves Saint Laurent verloor zijn hart aan Marokko en meer bepaald aan Marrakech. Nu, vijftig jaar na zijn eerste bezoek aan de bruisende stad, opent er een museum dat aan de Franse modeontwerper wordt opgedragen. Over enkele weken opent er ook al eentje in Parijs waar zijn atelier was gevestigd.

Yves Saint Laurent, die zelf werd geboren in Algerije, was dol op Marrakech. Hij werd er verliefd op de kleurencombinaties, de draperingen en de kaftans. Het is daar, in een van de vele huizen die hij er ooit bezat, dat hij vaak zijn schetsen uitwerkte voor zijn komende collecties. Het is dan ook daar dat in oktober zijn museum opengaat.

Het Musée Yves Saint Laurent Marrakech zal 43.000 vierkante meter groot zijn en ligt vlakbij de bekende toeristische trekpleister Jardin Marjorelle. Het zal onder meer heel wat van zijn ontwerpen herbergen, elk item zorgvuldig geselecteerd door Pierre Bergé, zijn zaken- en levenspartner.

Er zullen heel wat iconische creaties van zijn hand te zien zijn, maar het wordt geen retrospectieve. Die rol wordt al ingevuld door het Musée Yves Saint Laurent Paris dat al over enkele weken opengaat en gevestigd is in zijn voormalige atelier in de Avenue Marceau.

Pierre Bergé en Yves Saint Laurent in Marrakech