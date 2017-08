Antwerpen 2018 - In de Antwerpse zoo is een nieuwe Savanne geopend, waar de giraffen en de Hartmanns bergzebra’s nu samenlopen. De dieren hebben nu dubbel zoveel pootruimte.

“Rond de Egyptische Tempel bruist het weer volop van activiteit”, zegt coördinator Patrick. “Naast de olifanten genieten we nu van giraffen en zebra’s op de grote Savanne. Het is mooi om te zien hoe op een warme zomerdag de dieren samen schaduw zoeken onder de bomen; net zoals op een savanne in Afrika.”