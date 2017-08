Google integreert BlaBlaCar in Google Maps

Brussel - Wie een route plant met Google Maps, de navigatietoepassing van Google, zal voortaan ook kunnen zien of er een mogelijkheid is om te carpoolen. Daarvoor gaat de internetgigant in zee met het Franse BlaBlaCar. Google bevestigde het nieuws.

BlaBlaCar is een app die reizigers in contact brengt met elkaar om samen te rijden. De aanbieder van de rit krijgt een vergoeding van de personen die met hem meerijden. De app is sinds april 2016 in België beschikbaar en na een jaar werd de kaap van 1 miljoen aangeboden zitplaatsen overschreden. Vooral langere trajecten zijn populair.

De integratie in Google Maps zal BlaBlaCar meer visibiliteit geven. Google integreert het aanbod van de carpoolapp in zijn bestaande “Transit”-optie voor openbaar vervoer met treinen en bussen. Ook taxidienst Uber zit al in Google Maps.

België is een van de eerste landen waar Google BlaBlaCar uitrolt in Maps, andere landen volgen later dit jaar.