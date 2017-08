Politie kampt met groot tekort aan lijfwachten

Bij de federale politiedienst die bedreigde personen zoals politici moet beschermen, is een derde van de posities niet ingevuld. Dat bevestigt de federale politie aan De Tijd. Welke concrete gevolgen dat op het terrein heeft, wil de federale politie niet kwijt.

De Directie bescherming van de federale politie (DAP) komt in beeld als het Crisiscentrum meent dat een bedreigde persoon nood heeft aan lijfwachten. Vorig jaar heeft het Crisiscentrum 62 dossiers behandeld over een of meerdere personen, zoals politici, magistraten of politiemensen, die door hun functie bedreigd werden.

DAP kampt echter met een groot tekort aan op het terrein inzetbare medewerkers. “33,8 procent van het toegestane personeelskader is niet ingevuld”, bevestigt Jonathan Pfund, woordvoerder bij de federale politie.

De afdeling bestaat nog maar drie jaar. Sinds oktober 2014 staat die niet alleen in voor de bescherming van bedreigde personen, maar ook voor de begeleiding van gevaarlijke of gevoelige transporten, zoals waardetransporten voor de Nationale Bank. Onder de DAP vallen ook de afdelingen die de koninklijke familie en koninklijke domeinen beschermen en de bewakers van het SHAPE, het militair hoofdkwartier van de NAVO.